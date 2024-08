Representatividade negra nas eleições de 2024 no Paraná Os candidatos declarados como negros (assim identificadas as pessoas pretas e pardas) representam 29% de... Ric|Do R7 28/08/2024 - 21h40 (Atualizado em 28/08/2024 - 21h40 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Candidatos negros representam 29% dos registros no Paraná em 2024

Os candidatos declarados como negros (assim identificadas as pessoas pretas e pardas) representam 29% de todos os registros de candidatura no Paraná nas Eleições 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Suspeito de matar PM encontrado em porta-malas morre em confronto com a Rone

• Candidatos negros representam 29% dos registros no Paraná em 2024

• Mercado imobiliário pode ser impactado fortemente pela Reforma Tributária: entenda as consequências