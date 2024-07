Resgate dramático de vítimas em acidente na BR-163 choca espectadores Logo após o engavetamento entre três veículos na BR-163, na manhã desta quinta-feira (18), algumas pessoas tentaram resgatar as vítimas... Ric|Do R7 18/07/2024 - 11h40 (Atualizado em 18/07/2024 - 11h40 ) ‌



Acidente com mortes na BR-163 teve resgate dramático das vítimas; assista

Logo após o engavetamento entre três veículos na BR-163, na manhã desta quinta-feira (18), algumas pessoas tentaram resgatar as vítimas que ficaram presas dentro do carro prensado entre as duas carretas. Antes da chegada dos socorristas, eles tentaram retirar parte das ferragens para conseguir tirar de dentro do carro uma mulher gravemente ferida. Um homem gravou um vídeo para enviar aos bombeiros que se deslocavam para o local do acidente. (Você confere o vídeo do resgate logo abaixo).

