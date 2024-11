Responsabilidade do condomínio por furto/roubo: saiba quando ocorre Responsabilidade do condomínio por furto/roubo: saiba quando ocorre Ric|Do R7 22/11/2024 - 18h50 (Atualizado em 22/11/2024 - 18h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Responsabilidade do condomínio por furto/roubo: saiba quando ocorre

Os casos de furtos e roubos no interior de condomínios, seja de prédios ou casas, tem aumentado de forma expressiva, gerando questionamentos acerca da responsabilidade do condomínio em indenizar as vítimas. Existem diversas situações que podem ocorrer durante um furto ou roubo e a responsabilidade do condomínio vai depender da situação concreta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para entender melhor as implicações legais e as responsabilidades do condomínio.

Leia Mais em Ric:

Mulher é morta na frente da filha de um ano; veja detalhes no Cidade Alerta

Receita do dia: risoto de carne com funghi; saiba seus ingredientes e como preparar a refeição

Consumidor deve ter atenção redobrada em compras na Black Friday; Procon faz alerta