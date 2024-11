Restando 4 jogos, Athletico tem 10% de chance de rebaixamento Restando 4 jogos, Athletico tem 10% de chance de rebaixamento Ric|Do R7 21/11/2024 - 17h09 (Atualizado em 21/11/2024 - 17h09 ) twitter

Athletico rebaixamento

Mesmo após ganhar do Atlético-MG e do Atlético-GO, as chances de rebaixamento do Athletico ainda são reais, mesmo que baixas. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, o Furacão tem 10,4% de chance de jogar a Série B do Brasileirão em 2025.

