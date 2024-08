Resultados do Concurso do Quadro Próprio do Executivo: Confira Agora! O Governo do Paraná divulgou a classificação preliminar geral dos candidatos do concurso destinado ao Quadro... Ric|Do R7 08/08/2024 - 21h36 (Atualizado em 08/08/2024 - 21h36 ) ‌



Confira classificação preliminar do concurso do Quadro Próprio do Executivo

O Governo do Paraná divulgou a classificação preliminar geral dos candidatos do concurso destinado ao Quadro Próprio do Poder Executivo (veja o link com o resultado abaixo).

