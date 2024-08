Retomada das Buscas por Aeronave na Serra do Mar As buscas na região da Serra do Mar, onde há suspeita da queda de uma aeronave nesta quinta-feira (1º), foram... Ric|Do R7 02/08/2024 - 08h33 (Atualizado em 02/08/2024 - 08h33 ) ‌



Suspeita de queda de aeronave: buscas na Serra do Mar são retomadas

As buscas na região da Serra do Mar, onde há suspeita da queda de uma aeronave nesta quinta-feira (1º), foram retomadas na manhã desta sexta (2). Durante o primeiro dia de vistoria na área, em Morretes, no Litoral do Paraná, não foram encontrados vestígios de acidente.

