Retornos e Desfalques do Athletico na Copa do Brasil O Athletico tem dois retornos e dois desfalques para encarar o Vasco, pelo jogo de ida das quartas de final... Ric|Do R7 28/08/2024 - 16h01 (Atualizado em 28/08/2024 - 16h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Vasco x Athletico: Martín Varini tem voltas e desfalques na Copa do Brasil

O Athletico tem dois retornos e dois desfalques para encarar o Vasco, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida está marcada para as 20h de quinta-feira (29), em São Januário, no Rio de Janeiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Vasco x Athletico: Martín Varini tem voltas e desfalques na Copa do Brasil

• Ginasta Júlia Soares, medalhista olímpica, vai dar autógrafos em Curitiba

• “Não vamos admitir mulheres sendo molestadas em ônibus de Curitiba”, diz Ney Leprevost