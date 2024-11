Retratos de família Retratos de família Ric|Do R7 16/11/2024 - 12h48 (Atualizado em 16/11/2024 - 12h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Retratos de família

É muito comum as pessoas gostarem de visualizar retratos de família. As imagens de família, geralmente, são as mais populares em redes sociais, sejam retratos incluindo toda a família ou parte dela, que expressem algum cenário afetivo, lúdico ou espirituoso. Podem evocar sensações agradáveis e gratificantes, como também ativar raivas, ciúmes e invejas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e descubra mais sobre a importância dos retratos de família!

Leia Mais em Ric:

Bebê com doença grave morre após batalha judicial parar tratamento

Mistério sobre morte em shopping é destaque do Balanço Geral; assista ao vivo

Chilenos suspeitos de furtar casas de luxo pelo Brasil são presos em Curitiba