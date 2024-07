Reunião em Guaíra discute ocupação de terras indígenas no Oeste O RIC Notícias Noite destaca a reunião realizada em Guaíra para discutir as recentes ocupações indígenas no Oeste do Paraná. Os indígenas... Ric|Do R7 23/07/2024 - 18h54 (Atualizado em 23/07/2024 - 18h54 ) ‌



Reunião é realizada para discutir sobre ocupação de terras indígenas no Oeste

O RIC Notícias Noite destaca a reunião realizada em Guaíra para discutir as recentes ocupações indígenas no Oeste do Paraná. Os indígenas foram intimados a desocupar as áreas voluntariamente em até dez dias. Paralelamente, a Itaipu Binacional está em processo de compra de uma área para as comunidades locais. Não perca as principais notícias do Paraná, a partir das 19h20 com Camila Andrade.

