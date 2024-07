Reunião na Alep discute fiscalização de obras do pedágio

Alto contraste

A+

A-

Fiscalização de obras do pedágio é destaque do Jornal da Manhã DER

O Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan, desta segunda-feira (1º) destaca uma reunião que será realizada a partir das 10h na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), que discutirá a fiscalização das obras do pedágio. O objetivo do evento é debater as melhores práticas para fiscalizar as obras das novas concessões rodoviárias do Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Fiscalização de obras do pedágio é destaque do Jornal da Manhã

• RIC Notícias Manhã mostra caso de jovem suspeita de desviar dinheiro do avô no PR

• FIH2: veja como garantir ingressos para o Festival Internacional de Danças Urbanas



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.