Revelação chocante: ex-namorado planejou ataque com soda cáustica contra jovem A Polícia Civil descobriu, nesta quarta-feira (3), que o ex-namorado Isabelly Ferreira planejou de dentro da prisão o ataque com...

Caso Isabelly: ex-namorado planejou ataque com soda cáustica contra jovem Caroline de Souza Machado

A Polícia Civil descobriu, nesta quarta-feira (3), que o ex-namorado Isabelly Ferreira planejou de dentro da prisão o ataque com soda cáustica contra a jovem em Jacarezinho, no norte do Paraná. Débora Custódio está presa, suspeita do crime.

