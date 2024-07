Revelações chocantes sobre o caso Isabelly: advogado aponta ciúmes como motivação para ataque brutal

Ric |Do R7

Caso Isabelly: advogado de Débora diz que Marlon planejou ataque com soda por ciúme

Jean Campos, advogado de Débora Custódio, alegou que Marlon Ferreira Lemos teria agido por ciúmes ao atacar Isabelly Ferreira com soda cáustica, em Jacarezinho, no norte do Paraná, em maio deste ano. O casal foi denunciado pelo crime.

