Revelações Impactantes sobre a Morte de Moniely Santana O Cidade Alerta Curitiba vai destacar informações do laudo que revela os detalhes da morte de Moniely Santana... Ric|Do R7 14/08/2024 - 17h56 (Atualizado em 14/08/2024 - 17h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Laudo diz que Moniely Santana lutou pela antes de morrer; veja no Cidade Alerta

O Cidade Alerta Curitiba vai destacar informações do laudo que revela os detalhes da morte de Moniely Santana. O documento diz que a adolescente, de 13 anos, lutou pela vida antes de ser assassinada. A jovem foi atacada com um golpe de faca no pescoço.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Laudo diz que Moniely Santana lutou pela antes de morrer; veja no Cidade Alerta

• Inscrições do cursinho pré-vestibular da Unioeste de Foz terminam nesta quinta (15)

• As contas estão em dia? Como cada geração lida com dinheiro e dívidas