Revelações Impactantes sobre Silvio Santos Um dos médicos que cuidou de Silvio Santos, que morreu no último sábado (17), revelou os últimos momentos... Ric|Do R7 19/08/2024 - 12h06 (Atualizado em 19/08/2024 - 12h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Médico revela os últimos momentos de Silvio Santos: “Ganhei uma lição” Caroline de Souza Machado

Um dos médicos que cuidou de Silvio Santos, que morreu no último sábado (17), revelou os últimos momentos do apresentador. Por meio do Instagram, o geriatra Victor Dornelas relatou como foi cuidar do dono do SBT.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Médico revela os últimos momentos de Silvio Santos: “Ganhei uma lição”

• Policial morre atropelado por caminhão em rodovia no dia do aniversário; vídeo

• Bombeiros heróis encontram criança no PR: “Estavam de folga e como voluntários”