Revelações sobre Iza e Yuri Lima agitam a Hora da Venenosa A Hora da Venenosa desta quinta-feira (29), irá falar sobre a suposta reconciliação entre a cantora Iza com... Ric|Do R7 29/08/2024 - 14h21 (Atualizado em 29/08/2024 - 14h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Iza voltou com Yuri Lima? Veja os detalhes na Hora da Venenosa

A Hora da Venenosa desta quinta-feira (29), irá falar sobre a suposta reconciliação entre a cantora Iza com o ex Yuri Lima. Além disso, os apresentadores Mateus Furlan, Cecília Comel e cobra Judite irão comentar sobre Day Mccarthy, que foi condenada por racismo. Confira todos os destaques do programa!

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• O que falta responder uma semana após a morte do professor Diego Callegario

• Iza voltou com Yuri Lima? Veja os detalhes na Hora da Venenosa

• Corpo encontrado em quintal é de mulher que estava desaparecida há um mês no PR