Revisão Urgente: TCU Pede Ajustes no Novo Pedágio O Tribunal de Contas da União expediu recomendação para que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (... Ric|Do R7 08/08/2024 - 15h26 (Atualizado em 08/08/2024 - 15h26 )



TCU recomenda revisão das obras dos lotes 3 e 6 do novo pedágio; veja no RIC Notícias Opinião

O Tribunal de Contas da União expediu recomendação para que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) revise as obras previstas nos lotes 3 e 6 do novo pedágio antes da publicação dos editais dos leilões. O assunto é destaque na edição do RIC Notícias Opinião desta quinta-feira (8).

