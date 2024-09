Revolução no queijo: como o sudoeste do Paraná está se destacando Inovação na produção de queijo no oeste do Paraná A região sudoeste do Paraná é referência em queijos artesanais, os […] O post Inovação... Ric|Do R7 01/09/2024 - 11h11 (Atualizado em 01/09/2024 - 11h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Inovação na produção de queijo no oeste do Paraná

A região sudoeste do Paraná é referência em queijos artesanais, os produtores vêm se aperfeiçoando com novas práticas de manejo e treinamentos e um evento promovido pelo Sebrae em parceria com outras entidades vai promover a produção de queijo na região, essa será a terceira edição do “inova queijo sudoeste”. Confira mais detalhes na reportagem e do mundo rural no site RIC Rural www.ric.com.br/ricrural

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Parte do Paraná está em alerta amarelo para risco de geadas; veja onde

• Conheça o Fandango Caiçara

• Coisas da Roça | 01/09/2024