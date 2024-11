Ric Friday terá programas especiais com ofertas na TV aberta, redes sociais e sites Ric Friday terá programas especiais com ofertas na TV aberta, redes sociais e sites Ric|Do R7 29/11/2024 - 14h50 (Atualizado em 29/11/2024 - 14h50 ) twitter

Os consumidores paranaenses viverão uma experiência interativa nas suas compras com a Ric Friday, programação multiplataforma que vai aproximar marcas e público nesta sexta e sábado. Além de apresentar a publicidade do cliente dentro dos programas ao vivo de sexta-feira (13h30 às 15h30) e de sábado (12h45 às 13h15), na RICtv Record, a campanha chegará ao público pela RICtv Conectada, em vários formatos interativos, com link direto para o site do vendedor. Também haverá a cobertura do portal Ric.com.br.

