RIC Notícias Manhã mostra situação tensa da Ponte da Amizade após morte de jovem
Ric|Do R7 22/11/2024 - 07h48 (Atualizado em 22/11/2024 - 07h48 )

Situação na Ponte da Amizade

O RIC Notícias Manhã desta sexta-feira (22) vai mostrar a situação caótica na Ponte da Amizade após a morte de uma jovem estudante de medicina. Larissa Silva Moura, conforme testemunhas, residia em Foz do Iguaçu e fazia faculdade no país vizinho. Ela estava na garupa de uma moto que colidiu de frente com uma van com placas do Paraguai. Assista ao vivo:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico incidente.

