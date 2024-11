RIC Notícias Manhã repercute incêndio que destruiu fábrica de tinta no PR RIC Notícias Manhã repercute incêndio que destruiu fábrica de tinta no PR Ric|Do R7 12/11/2024 - 08h09 (Atualizado em 12/11/2024 - 08h09 ) twitter

Incêndio na fábrica de tinta

O RIC Notícias Manhã desta terça-feira (12) vai repercutir os detalhes de um incêndio de grandes proporções que atingiu uma fábrica de tinta em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). De acordo com as informações apuradas pela RICtv, o incêndio começou em uma área de descarregamento de solventes. Assista ao vivo:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todos os detalhes!

