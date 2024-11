RIC Notícias Manhã repercute morte de 5 pessoas infectadas por bactéria no PR RIC Notícias Manhã repercute morte de 5 pessoas infectadas por bactéria no PR Ric|Do R7 08/11/2024 - 07h48 (Atualizado em 08/11/2024 - 07h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bactéria Streptococcus

O RIC Notícias Manhã desta sexta-feira (8) vai repercutir o caso de uma bactéria identificada como Bactéria Streptococcus, suspeita de provocar a morte de 5 pessoas em Cascavel, no Oeste do Paraná. A situação preocupa as autoridades e a Secretaria de Saúde da cidade já emitiu um alerta para a população. Assista ao vivo:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais informações sobre este caso alarmante.

Leia Mais em Ric:

Homem é esfaqueado em briga com namorada e decide cortar luz de casa como ‘vingança’

Duas mulheres são baleadas na Grande Curitiba; uma está em estado grave

Palmeiras x Grêmio e mais: onde assistir aos jogos de hoje (8/11/2024)