RIC Notícias Manhã repercute tiroteio durante show de pagode no Paraná RIC Notícias Manhã repercute tiroteio durante show de pagode no Paraná Ric|Do R7 02/12/2024 - 07h28 (Atualizado em 02/12/2024 - 07h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tiroteio durante show de pagode

O RIC Notícias Manhã desta segunda-feira (02) vai mostrar os detalhes de um tiroteio que terminou com duas pessoas baleadas durante um show da banda “Menos é Mais”, em Foz do Iguaçu, Região Oeste do Paraná. O show foi realizado na noite de sábado (30) em um hotel e foi paralisado após os disparos. Assista ao vivo:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre o ocorrido.

Leia Mais em Ric:

Paraná lidera agricultura orgânica brasileira com quase 4 mil produtores certificados

Porto x Casa Pia: onde assistir aos jogos de hoje (2/12/2024)

Athletico empata contra Fluminense; ambos continuam em risco da ZR