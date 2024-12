RIC Notícias Manhã traz detalhes sobre a morte de um rapaz em um parque aquático RIC Notícias Manhã traz detalhes sobre a morte de um rapaz em um parque aquático Ric|Do R7 04/12/2024 - 07h49 (Atualizado em 04/12/2024 - 07h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Morte em parque aquático

O RIC Notícias Manhã desta quarta-feira (4) destaca uma tragédia em um parque aquático em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Um homem, de 32 anos, morreu após se afogar em uma das piscinas do local. A morte será investigada pela Polícia Civil do Paraná, mas um detalhe chama a atenção, os responsáveis pelo estabelecimento fugiram no momento da ocorrência. Veja todos os detalhes no programa ao vivo:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Paraná é líder da avicultura brasileira com 35% da produção nacional

Cruzeiro x Palmeiras: onde assistir aos jogos de hoje (4/12/2024)

A Fazenda 16: Gui está na 11ª Roça; veja quem disputa a Prova do Fazendeiro