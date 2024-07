RIC Notícias Opinião: Afastamento de desembargador polêmico no PR O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) afastou do cargo o desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, Luis Cesar de Paula Espíndola... Ric|Do R7 17/07/2024 - 15h50 (Atualizado em 17/07/2024 - 15h50 ) ‌



RIC Notícias Opinião fala sobre afastamento de desembargador polêmico no PR

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) afastou do cargo o desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, Luis Cesar de Paula Espíndola, atendendo uma reclamação disciplinar protocolada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Seção Paraná. O assunto é destaque no RIC Notícias Opinião desta quarta-feira (17).

