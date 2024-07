RIC Notícias Opinião: Manifestações indígenas nas rodovias do Brasil O RIC Notícias Opinião desta quarta-feira (3) fala sobre as manifestações indígenas nas rodovias do Brasil, contra as mudanças climáticas...

RIC Notícias Opinião repercute manifestação indígena em rodovia do Paraná

O RIC Notícias Opinião desta quarta-feira (3) fala sobre as manifestações indígenas nas rodovias do Brasil, contra as mudanças climáticas. No Paraná, a BR-277 em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi totalmente bloqueada pelos manifestantes.

