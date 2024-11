RIC Notícias Opinião realiza última sabatina com candidato a presidente da OAB-PR RIC Notícias Opinião realiza última sabatina com candidato a presidente da OAB-PR Ric|Do R7 21/11/2024 - 17h09 (Atualizado em 21/11/2024 - 17h09 ) twitter

Sabatina com candidato a OAB-PR

O RIC Notícias Opinião desta quinta-feira (21) realiza a última sabatina com os candidatos a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná (OAB-PR). O terceiro entrevistado é o candidato da chapa “11 de agosto”, Luiz Fernando Casagrande Pereira.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

