RIC.com.br é finalista do Brasil Publisher Awards, que celebra portais do país RIC.com.br é finalista do Brasil Publisher Awards, que celebra portais do país Ric|Do R7 02/12/2024 - 14h31 (Atualizado em 02/12/2024 - 14h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RIC.com.br é finalista do Brasil Publisher Awards

O portal RIC.com.br é finalista do prêmio Brasil Publisher Awards, uma celebração inédita da comunicação digital no Brasil. A premiação nacional reconhece os melhores sites, publishers e portais digitais, e os vencedores serão revelados em um evento nesta segunda-feira (2), no Hard Rock Café, em Curitiba.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Atriz morre após ser arrastada por onda enquanto fazia yoga; vídeo

A Fazenda 16: Vanessa combina voto com Sacha e expõe aliança para Sidney

Jovem é morta a tiros e ex-companheiro é preso no PR: “Partiu de forma covarde”