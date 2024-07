Ric |Do R7

Rio Branco conta com apoio da torcida em jogo decisivo contra o Paranavaí O Rio Branco-PR recebe o Paranavaí, neste sábado (13), no Gigante do Itiberê para o jogo de volta da semifinal da Divisão de Acesso...

O Rio Branco-PR recebe o Paranavaí, neste sábado (13), no Gigante do Itiberê para o jogo de volta da semifinal da Divisão de Acesso. A bola rola às 16h. Para a batalha mais importante do ano, clube e torcida estão mobilizados em conjunto.

