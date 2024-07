Rio Branco e Paranavaí: decisão emocionante pela vaga na elite do Paranaense O Rio Branco define o futuro na Segundona do Campeonato Paranaense neste sábado (13). A equipe litorânea recebe o Paranavaí às 16h...

Rio Branco e Paranavaí decidem vaga para final da Segundona do Paranaense

O Rio Branco define o futuro na Segundona do Campeonato Paranaense neste sábado (13). A equipe litorânea recebe o Paranavaí às 16h no Gigante do Itiberê. Após empate de 1 a 1 no jogo de ida, a vitória é necessária para garantir uma vaga na 1ª Divisão do Paranaense em 2025.

