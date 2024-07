Risco de tempestades e baixas temperaturas no Paraná: confira a previsão do tempo

Ric |Do R7

Frente fria avança e há risco de tempestades no Paraná; veja previsão do tempo Caroline de Souza Machado

Nesta semana há risco de tempestades e baixas temperaturas em todo o estado. Conforme a previsão do tempo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o excesso de umidade possibilita chuvas entre terça-feira (9) e quinta-feira (11). Apesar das baixas temperaturas, não há riscos de geada.

