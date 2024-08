Roberto Justus e o Coritiba: O que ele disse no Bate Pronto? O Bate Pronto Paraná desta terça-feira (13) chega repercutindo sobre a fala de Roberto Justus a respeito... Ric|Do R7 13/08/2024 - 12h16 (Atualizado em 13/08/2024 - 12h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Fala de Roberto Justus sobre o Coritiba é destaque no Bate Pronto

O Bate Pronto Paraná desta terça-feira (13) chega repercutindo sobre a fala de Roberto Justus a respeito do momento do Coritiba. O empresário é um dos sócios da Treecorp (empresa que adquiriu a SAF do Coxa) e foi questionado sobre o clube em podcast.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Fala de Roberto Justus sobre o Coritiba é destaque no Bate Pronto

• Golpe de agência de casamentos

• Recorde de frio do inverno paranaense é destaque do Balanço Geral