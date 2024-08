Roberto Justus Fala Sobre Injustiça da Torcida do Coritiba Após um ano de SAF do Coritiba, Roberto Justus, um dos acionistas da Treecorp (empresa que adquiriu a SAF... Ric|Do R7 14/08/2024 - 13h46 (Atualizado em 14/08/2024 - 13h46 ) ‌



Roberto Justos diz ser injustiçado pela torcida do Coritiba

Após um ano de SAF do Coritiba, Roberto Justus, um dos acionistas da Treecorp (empresa que adquiriu a SAF do Alviverde) fez declarações sobre sua relação e o momento do clube. O investidor afirmou que existe uma injustiça da parte da torcida do Coxa.

