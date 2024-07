RockBeer: O festival que une cerveja e rock neste final de semana

Ric |Do R7

Com cerveja e rock, RockBeer acontece neste final de semana

Neste final de semana acontece, em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, a 2ª edição do RockBeer, festival de cerveja e rock. Em comemoração ao Dia do Rock, o evento é gratuito e conta com diversas atrações musicais, cervejarias artesanais, gastronomia e espaço kids.

