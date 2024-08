Romaria Política: Prefeitos em Busca de Apoio de Moro Postulantes a prefeituras do Paraná estão em uma verdadeira “romaria” em busca de apoio do senador Sergio... Ric|Do R7 21/08/2024 - 16h10 (Atualizado em 21/08/2024 - 16h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Prefeitos fazem romaria em busca de apoio de Sergio Moro

Postulantes a prefeituras do Paraná estão em uma verdadeira “romaria” em busca de apoio do senador Sergio Moro (UB) para as eleições municipais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Prefeitos fazem romaria em busca de apoio de Sergio Moro

• Boa da Pan repercute o caso da mulher morreu após ser atacada por uma matilha

• Jovem de 16 anos invade escola com faca e faz professora de refém no DF