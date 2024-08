Roupas do Suspeito Revelam Pistas Cruciais em Caso de Homicídio no Paraná A Polícia Civil do Paraná encontrou as roupas do suspeito de matar o jovem Matheus Santana em um ônibus biarticulado... Ric|Do R7 09/08/2024 - 12h46 (Atualizado em 09/08/2024 - 12h46 ) ‌



Polícia encontra manchas de sangue em roupas de suspeito de matar jovem; fotos

A Polícia Civil do Paraná encontrou as roupas do suspeito de matar o jovem Matheus Santana em um ônibus biarticulado em Curitiba, na última quinta-feira (9). De acordo com o delegado João Marcelo Renk, o homem teria tentado se desvencilhar das roupas, mas após ser preso revelou onde estavam as vestimentas.

