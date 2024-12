Sandy desabafa sobre especulações com namorado; veja na Hora da Venenosa A Hora da Venenosa desta quarta-feira (4), irá exibir todos os detalhes sobre o desabafo da cantora Sandy sobre as […] O post Sandy... Ric|Do R7 04/12/2024 - 15h29 (Atualizado em 04/12/2024 - 15h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sandy falou sobre o namoro pela primeira vez

A Hora da Venenosa desta quarta-feira (4), irá exibir todos os detalhes sobre o desabafo da cantora Sandy sobre as especulações e mídia em cima do atual namorado. Além disso, os apresentadores Mateus Furlan, Cecília Comel e cobra Judite irão comentar sobre a aparição do apresentador Faustão nas redes sociais. Confira todos os destaques do programa!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de tudo!

Leia Mais em Ric:

Pedestre sofre ferimentos graves ao ser atropelada por moto na AV. Colombo; garupa também se feriu

Natal de Pinhais: confira a programação para este final de semana

Suspeito teria abusado sexualmente de um idoso de 70 anos, com deficiência intelectual