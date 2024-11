Santos avalia compra de ingressos após Coritiba elevar valores Santos avalia compra de ingressos após Coritiba elevar valores Ric|Do R7 08/11/2024 - 14h50 (Atualizado em 08/11/2024 - 14h50 ) twitter

Coritiba x Santos

O Santos analisa de perto o aumento do preço realizado pelo Coritiba na comercialização de ingressos para o jogo entre os times. A bola rola na próxima segunda-feira (11), às 21h, no Couto Pereira. Mesmo que o Peixe tenha o acesso praticamente garantido e lute pelo título, o clima, nos bastidores, é de tensão. Isso ocorre porque, além do aumento, a rivalidade entre as duas torcidas, especialmente as organizadas, preocupa as autoridades. O Coxa não tem mais aspirações no Brasileirão Série B e apenas cumpre tabela.

