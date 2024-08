São Paulo presta tributo emocionante a Juan Izquierdo O São Paulo Futebol Clube prestou, nesta quarta-feira (28), homenagem ao zagueiro uruguaio Juan Izquierdo... Ric|Do R7 28/08/2024 - 22h31 (Atualizado em 28/08/2024 - 22h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

São Paulo faz homenagem a Juan Izquierdo; veja detalhes

O São Paulo Futebol Clube prestou, nesta quarta-feira (28), homenagem ao zagueiro uruguaio Juan Izquierdo, que faleceu na noite da última terça-feira (27), na capital paulista. Antes do início da partida contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, os atletas, membros da comissão técnica, árbitros e torcedores presentes no MorumBIS aplaudiram em memória de Izquierdo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• São Paulo faz homenagem a Juan Izquierdo; veja detalhes

• Confira os candidatos nas sabatinas da RICtv desta quinta-feira (29)

• Mulher filma momento em que é esfaqueada pelo irmão no PR; sanduíche causou briga