Saques em Curitiba: Cerveja em risco após tombamento de caminhão

Populares tentam saquear carga de cerveja de caminhão que tombou em Curitiba

Algumas pessoas tentaram saquear a carga de cerveja do caminhão que tombou e caiu em um barranco, no Contorno Norte, no bairro Orleans, em Curitiba, na madrugada deste domingo (8). Segundo uma testemunha que passava no local, ela teve que parar o carro para ajudar a conter os saqueadores.

