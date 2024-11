Sebastián Gómez, do Coritiba, é convocado para a seleção colombiana Sebastián Gómez, do Coritiba, é convocado para a seleção colombiana Ric|Do R7 08/11/2024 - 17h31 (Atualizado em 08/11/2024 - 17h31 ) twitter

Sebastián Gómez convocado para a seleção colombiana

Sebastián Gómez, volante do Coritiba, foi convocado para defender a Colômbia na última data FIFA de 2024. Costumeiramente lembrado nas listas do técnico Néstor Lorenzo, ele atuará pela equipe nos jogos contra Uruguai e Equador. Todavia, em contrapartida, deve ser desfalque em pelo menos um jogo do Coxa na Série B. A seleção colombiana vai bem nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Na 2ª colocação com 19 pontos, ela está, portanto, com a vaga encaminhada para a Copa de 2026.

