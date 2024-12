Secretário afirma que votação sobre Parceiro da Escola é momento histórico Em entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, o secretário da Educação do Paraná, Roni Miranda Vieira, afirmou que as consultas públicas... Ric|Do R7 06/12/2024 - 15h49 (Atualizado em 06/12/2024 - 15h49 ) twitter

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, o secretário da educação do Paraná, Roni Miranda Vieira, afirmou que as consultas públicas do programa Parceiro da Escola, que a

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, o secretário da Educação do Paraná, Roni Miranda Vieira, afirmou que as consultas públicas do programa Parceiro da Escola, que acontecem até a próxima segunda-feira (9), são um “momento histórico para a educação”. De acordo com ele, a forma como a votação será realizada permite que a “decisão seja de quem é responsável pelos seus filhos, que quer o melhor para o futuro do seu filho”.

