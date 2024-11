Secretário da educação fala sobre suspensão de contratações do Parceiro da Escola no RIC Notícias Opinião Secretário da educação fala sobre suspensão de contratações do Parceiro da Escola no RIC Notícias Opinião Ric|Do R7 19/11/2024 - 17h09 (Atualizado em 19/11/2024 - 17h09 ) twitter

Parceiro da Escola

O Secretário Estadual de Educação, Roni Miranda, participa do RIC Notícias Opinião desta terça-feira (19) para falar sobre o pedido de suspensão das novas contratações do programa Parceiro da Escola. O secretário discorda do entendimento do Tribunal de Contas Estadual (TCE) e afirmou que vai recorrer para manter o projeto.

