Segurança reforçada para o jogo Brasil x Equador As forças de segurança do Paraná se reuniram, nesta sexta (30), para discutir estratégias de atuação para o jogo entre Brasil e Equador... Ric|Do R7 30/08/2024 - 19h11 (Atualizado em 30/08/2024 - 19h11 ) ‌



Esquema de segurança para Brasil x Equador é apresentado; veja no RIC Notícias Noite

Com o objetivo de garantir a segurança de torcedores e jogadores, as forças de segurança do Paraná se reuniram, nesta sexta-feira (30), para discutir estratégias de atuação para o jogo entre Brasil e Equador, partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O jogo será dia 6 de setembro no Estádio Couto Pereira, do Coritiba, em Curitiba.

