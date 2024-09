Seis homens mortos em tragédia após jogo de sinuca Seis homens foram assassinados a tiros após uma briga durante um campeonato de sinuca em um bar no Povoado Lajes, […] O post Chacina... Ric|Do R7 09/09/2024 - 09h10 (Atualizado em 09/09/2024 - 09h10 ) ‌



Chacina após jogo de sinuca: quem são os seis homens assassinados a tiros

Seis homens foram assassinados a tiros após uma briga durante um campeonato de sinuca em um bar no Povoado Lajes, no município de Nossa Senhora Aparecida, no Sergipe. A chacina foi registrada na tarde do último sábado (7). As seis vítimas já foram identificadas pela Polícia Civil.

