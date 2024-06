Ric |Do R7

Seleção Brasileira decepciona e empata com Costa Rica na estreia da Copa América A Seleção Brasileira jogou mal, tropeçou na Costa Rica e só empatou por 0 a 0 na estreia da Copa América. O resultado deixa as duas...

Seleção Brasileira empata com Costa Rica em estreia na Copa América

A Seleção Brasileira jogou mal, tropeçou na Costa Rica e só empatou por 0 a 0 na estreia da Copa América. O resultado deixa as duas seleções com um ponto no Grupo D, atrás da Colômbia - o Paraguai completa o grupo, ainda zerado.

