Seleção Brasileira empata e garante vaga nas quartas de final

Seleção Brasileira empata e garante vaga; veja os duelos das quartas de final

A Seleção Brasileira empatou com a Colômbia por 1 a 1 nesta terça-feira (2), pela última rodada da Copa América. O resultado deixou a equipe no segundo lugar do Grupo D. Com isso, o Brasil enfrentará o Uruguai nas quartas de final.

