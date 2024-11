Semana começa ensolarada e máxima no Paraná pode chegar a 35°C Semana começa ensolarada e máxima no Paraná pode chegar a 35°C Ric|Do R7 24/11/2024 - 17h08 (Atualizado em 24/11/2024 - 17h08 ) twitter

Previsão é de temperaturas altas para o Paraná na última semana de novembro (Foto: Guilherme Becker/ RIC.com.br)

A última semana de novembro deve ser marcada por sol e temperaturas altas no Paraná, conforme previsão do Climatempo. Já nesta segunda-feira (25), nenhuma cidade paranaense possui alerta de chuva. Conforme explicação do instituto, uma atuação de alta pressão impede a formação de nuvens carregadas nos próximos dias.

