Seminário Internacional Atraí Recorde de Participantes A 4ª edição do Seminário de Negócios Internacionais do Paraná (SNIP) alcançou 1500 inscrições e iniciou o... Ric|Do R7 28/08/2024 - 17h51 (Atualizado em 28/08/2024 - 17h51 ) ‌



Com parceria do Grupo Ric, Seminário de Negócios Internacionais tem público recorde

A 4ª edição do Seminário de Negócios Internacionais do Paraná (SNIP) alcançou 1500 inscrições e iniciou o evento, na última terça-feira (27), com entradas esgotadas. O seminário é produzido pelo World Trade Center Curitiba (WTC Curitiba) e superou todas as expectativas ao registrar ainda a presença de membros de 40 países, entre empresários, investidores, empreendedores, representantes governamentais e grandes multinacionais.

