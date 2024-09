Sequestro em Pinhais: pai e filha são vítimas de crime chocante O RIC Notícias Manhã desta sexta-feira (6) vai mostrar os detalhes do sequestro de pai e filha em Pinhais, na […] O post RIC Notícias... Ric|Do R7 06/09/2024 - 06h51 (Atualizado em 06/09/2024 - 06h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O RIC Notícias Manhã desta sexta-feira (6) vai mostrar os detalhes do sequestro de pai e filha em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Alcides Silva e Joseli Silva foram as vítimas da situação que aconteceu na tarde da última quarta-feira (4). O suspeito se entregou e foi preso no local. Assista ao vivo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• RIC Notícias Manhã mostra detalhes de sequestro que terminou com suspeito preso

• Por onde anda Lucas Viana, vencedor de A Fazenda 11

• Seleção Brasileira encara o Equador por reação; transmissão e escalações