Sergio Moro fortalece sua base política no Paraná O senador Sergio Moro (UB) está emplacando aliados nas presidências municipais do União Brasil em cidades consideradas estratégicas...

Moro ganha primeiras “quedas de braço” com Francischini no União Brasil

O senador Sergio Moro (UB) está emplacando aliados nas presidências municipais do União Brasil em cidades consideradas estratégicas do Paraná. Nesta semana, André Trindade (UB) voltou a presidência em Londrina e poderá ser candidato a prefeito no pleito de outubro.

